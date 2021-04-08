Стартовал проект по ребрендингу аптек «Живика» в аптеки «ЗдравСити»

С апреля первые аптеки «Живика» (формат дискаунтера аптечной сети «Ригла») в Московском регионе начали работать под брендом «Здравсити». Поэтапное перебрендирование столичных розничных точек завершится весной 2022 года. С июня 2021 года к проекту постепенно подключатся дискаунтеры сети в регионах — в Центральной России, Архангельской области, Калининграде и Сибири. Всего в проекте будет задействовано около 240 аптек.

Ребрендинг предполагает смену вывески и внутреннего оформления. Программа лояльности для покупателей дискаунтеров «Живика» будет действовать в офлайн-аптеках «Здравсити» и сохранит все преференции для владельцев карт лояльности «Живика».

«Аптечная сеть «Ригла» всегда отличалась активной позицией в использовании новых бизнес-инструментов и современных форматов взаимодействия с конечным потребителем, – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. – 2021 год не станет исключением. Список форматов аптечной сети «Ригла» пополнился новым брендом, гарантирующим нашим клиентам выгодные цены, широкий ассортимент, персонализированный подход, современные инструменты выбора и заказа товаров».

«Ребрендинг позволит повысить узнаваемость бренда «Здравсити», – пояснил коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. – Кроме того, будет усилена синергия компетенций лидера розничного фармрынка аптечной сети «Ригла» и одного из ведущих игроков сегмента e-commerce «Здравсити». Основным ожидаемым результатом будет значительный рост выручки бренда «Здравсити» в структуре офлайн-продаж аптечной сети «Ригла» и улучшение сервиса для клиентов ресурса».

Аптечная сеть «Ригла» насчитывает более 3 тыс. аптек в 54 регионах России. Ассортимент сети – около 48 тыс. SKU, в том числе более 1200 наименований товаров под собственными торговыми марками.

До ребрендинга сеть была представлена тремя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика».

«Ригла» – лидер розничного фармацевтического рынка России, возглавляющий рейтинги крупнейших классических аптечных сетей. Рыночная доля компании составляет 5,8%, по данным аналитической компании AlphaRM за 12 мес. 2020 г.

«Живика» – аптеки-дискаунтеры, которые «отличаются выгодными ценами, заботливым сервисом и широким ассортиментом лекарственных средств», – подчеркивают в компании.

«ЗдравСити» – онлайн-сервис ЦВ «Протек» для заказа и доставки лекарственных препаратов, а также товаров для красоты и здоровья. Аудитория ресурса – более 9 млн чел. в месяц.

«ЗдравСити» охватывает 80 регионов России, объединив более 16 тыс. аптек-партнеров по итогам 2020 г. Партнеры проекта – компании экосистемы Сбера, Яндекс и Mail.Ru Group.

В ассортименте «ЗдравСити» свыше 28 тыс. наименований лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья, парфюмерии, декоративной и уходовой косметики.

Материал партнера: ГК «Протек»

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