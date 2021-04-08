Минздрав объявил о разработке двух новых платформ для создания вакцин

Российские ученые ведут работу по созданию двух альтернативных технологических платформ для вакцин на основе вирусоподобных частиц и аттенуированного вируса. На их основе, в частности, разрабатываются вакцины от ротавирусных инфекций.

Две новые технологические платформы для создания вакцин разрабатываются Минздравом России. Об этом сообщил директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов на экспертном «круглом столе» в ТАСС «Как стимулировать научные разработки для фармацевтики и здравоохранения в России», приуроченном ко Всемирному дню здоровья и Году науки и технологий.

«Минздрав России уделяет очень большое внимание этому вопросу, в частности, в отношении вакцин в Минздраве сегодня ведутся работы по созданию двух альтернативных технологических платформ для получения вакцин на основе вирусоподобных частиц и на основе аттенуированного вируса», – сказал Романов (цитата по ТАСС).

По его словам, в этом году НИИ гриппа планирует начать клинические исследования разработанных вакцин на этих технологических платформах.

Романов добавил, что на основе данных платформ, в частности, разрабатываются вакцины от ротавирусных инфекций. Он подчеркнул, что наличие технологических наработок и заделов является ключевым приоритетом в обеспечении готовности к будущим угрозам.

Накануне Johnson & Johnson сообщила, что профинансирует разработку препарата для профилактики и лечения пандемического и сезонного гриппа. Исследующая препарат компания Cidara отмечает, что он может стать универсальным средством для всех групп населения и защитит от всех штаммов вируса.

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