Государство предоставит льготы для производства вакцины «Спутник V»

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» будет организовано в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо первого вице-премьера Андрея Белоусова президенту Владимиру Путину.

Председатель совета директоров «Р-Фарм» (компании-инициатора проекта) Алексей Репик заявил изданию, что СЗПК был заключен в январе 2021 года, а сейчас работы на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» стоимостью около 11 млрд руб. близки к финалу. Он отметил, что в середине апреля ожидается запуск производства.

В общей сложности Минэкономразвития заключил уже 29 СЗПК на общую сумму в более 1 трлн рублей, их реализация позволит сгенерировать 20 тыс. рабочих мест и помочь в реализации целей нацпроектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что завод будет производить до 10 млн доз вакцины в месяц, когда выйдет на полную мощность.

gxpnews