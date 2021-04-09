Госдума одобрила освобождение врачей от уголовной ответственности из-за утери наркопрепаратов

Депутаты поддержали решение об освобождении от уголовной ответственности медиков, которые случайно утеряли наркотические средства. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, освобождающий медиков от уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ. Врачи не понесут наказание, если нарушат правила по неосторожности во время исполнения своих обязанностей, а также если утрата препаратов не причинит вреда «охраняемым уголовным законом интересам», говорится в законопроекте.

При этом медики будут нести материальную и дисциплинарную ответственность за утерю наркотических средств. Их утрату должна будет зафиксировать специальная комиссия в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД.

Правительство России разработало законопроект в конце февраля по поручению президента Владимира Путина. Это было сделано после выступления основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер во время прямой линии с главой государства. Тогда она рассказала, что врачи не выписывают наркопрепараты из-за боязни лишиться работы или попасть в тюрьму.

Сейчас в ст.228 УК РФ закреплена ответственность за нарушение правил производства, хранения и учета наркотических средств, в том числе в медицинских целях. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до трех лет с потерей права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Григорий Дубов

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