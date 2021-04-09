Глава «Вектора» объяснил случаи заболевания после вакцинации «ЭпиВакКороной»

После вакцинации «ЭпиВакКороной» случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«На формирование полноценного иммунитета могут влиять много факторов. Все зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы. В популяции всегда есть около 10% населения, которые не реагируют (в плане формирования иммунитета) на любые вакцины. Не только против COVID-19, но и против других заболеваний», – сказал Максютов.

По его словам, в инструкции к «ЭпиВакКороне», как и к другим российским вакцинам, отмечено, что защитный титр антител неизвестен, как и продолжительность иммунитета. Это одна из задач расширенных пострегистрационных исследований всех вакцин.

«Мы рассчитываем, что он (иммунитет) будет держаться в течение года», – уточнил глава «Вектора».

Ранее сообщалось, что участники III фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны» и гражданской вакцинации направили открытое письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором поставили под сомнение эффективность вакцины. 120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на плацебо), сообщили авторы публикации.

Роспотребнадзор сообщил, что большинство тестов не могут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной». Необходимо использовать специальные тест-системы, способные обнаружить небольшой пул ключевых антител, появившихся после прививки. «Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», – заверили в Роспотребнадзоре.

В начале этой недели Роспотребнадзор также сообщил об отправке более 230 тыс. комплектов доз вакцины в 40 субъектов России. Поставки препарата в регионы осуществляет холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

Фото: сайт правительства Новосибирской области

Елена Сидорова

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