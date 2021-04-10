Правительство Украины легализовало медицинскую марихуану

Украинцы смогут использовать несколько препаратов на основе марихуаны в медицинских целях. Такое постановление выпустило правительство Украины.

Кабинет министров Украины решил легализовать медицинскую марихуану в стране, соответствующее постановление «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» опубликовано на правительственном портале. В перечень вошли препараты на основе марихуаны «Набилон» (синтетические каннабиноиды, имитирующие действие ТГК) и «Набиксимолс» (стандартизированный экстракт каннабиса с содержанием ТГК и каннабидиола).

В примечании к списку говорится, что из-под госконтроля выводится изолированный каннабидиол (изолят каннабидиола). «Оборот психотропных веществ «Дронабинол», «Набилон» и «Набиксимолс» допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства и изготовления таких лекарственных средств», — говорится в документе.

В конце декабря 2020 года в Верховную раду Украины внесли законопроект о легализации марихуаны в стране. Президент Украины Владимир Зеленский, будучи кандидатом на кресло главы государства, выступал за легализацию каннабиса для использования в медицинских целях. При этом в марте этого года глава МВД Украины Арсен Аваков выступил против легализации марихуаны.

В России марихуана относится к I списку запрещенных веществ. Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ и иные действия запрещены согласно статьям 228—233 УК РФ.

Григорий Дубов

pharmvestnik