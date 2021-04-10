EMA изучает случаи возникновения тромбоэмболии после вакцины Johnson & Johnson

Европейский регулятор начал изучение случаев тромбоэмболии среди пациентов, привившихся противоковидным препаратом Johnson & Johnson. Один из пациентов, получивших вакцину компании, скончался. Производитель резко сократил (на 80%) поставки препарата в США.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что учрежденный в его составе Комитет по оценке фармаконадзорных рисков (PRAC) начал обзор случаев возникновения тромбоэмболических осложнений у пациентов, получивших вакцину от COVID-19 Janssen фармацевтической компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщается на сайте европейского регулятора.

По данным EMA, после вакцинации препаратом американского производителя было зарегистрировано четыре серьезных случая образования необычных сгустков крови с низким содержанием тромбоцитов. Регулятор отметил, что один такой случай был отмечен во время клинических испытаний и остальные три инцидента произошли во время кампании по иммунизации населения в США, где вакцину J&J успели получить уже 5 млн человек. Один из привитых, у которых была обнаружена тромбоэмболия, скончался.

Кроме того, сегодня, 9 апреля, было объявлено о прекращении введения вакцины J&J в американском штате Северная Каролина после того, как у пациентов начали фиксировать сильные побочные эффекты. По меньшей мере 26 человек испытали головокружение, слабость и обмороки, четыре пациента были доставлены в местные больницы для дальнейшего обследования.

Также известно, что ожидается сокращение поставок вакцины Janssen по всей территории США более чем на 80% со следующей недели по неизвестной причине. Правительство США выделило только 700 тыс. доз вакцины компании по всей стране. При этом на этой неделе число предоставленных вакцин составило 4,9 млн доз, пишет газета The Wall Street Journal.

На прошлой неделе на заводе контрактного производителя вакцины J&J в Балтиморе рабочие совершили производственную ошибку. Оплошность стала причиной порчи 15 млн вакцин, однако утверждается, что балтиморский завод не получал разрешения от американского регулятора на поставки вакцин для страны.

Препарат J&J был одобрен для применения на территории Европейского союза (ЕС) еще в прошлом месяце. Его использование в ходе вакцинации должно было начаться в ближайшие несколько недель. ЕС рассчитывал на однокомпонентную вакцину на фоне приостановки использования вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca из-за ряда побочных эффектов, таких как тромбоз и, возможно, синдром повышенной проницаемости капилляров.

Владимир Заболотских

pharmvestnik