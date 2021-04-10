Ирина Бураченко назначена исполняющей обязанности главы «Астеллас Фарма» в России и СНГ

Деян Йованович покидает пост генерального директора «Астеллас» в России и СНГ. На этом посту его сменит Ирина Бураченко, ранее работавшая коммерческим директором компании.

«Астеллас Фарма» объявила о смене руководства компании в России и странах СНГ. «Деян Йованович покидает пост генерального директора «Астеллас» в России и СНГ. Ирина Бураченко, ранее работавшая коммерческим директором, назначена на роль исполняющего обязанности генерального директора», – говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию. Кадровая перестановка произошла 31 марта.

Бураченко работает в фармацевтической отрасли уже более 25 лет. Она присоединилась к «Астеллас» 15 лет назад и впоследствии сделала успешную карьеру в рамках компании. Она имеет большой опыт в таких областях, как управление продажами, маркетинг, коммерция, операционная эффективность, бизнес-аналитика и логистика на территории России, Украины, стран СНГ и Монголии, сообщают в компании.

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