В Корее разработали датчик состояния вакцин Pfizer и Moderna

Корейские исследователи разработали датчик, который можно использовать для отслеживания температуры флаконов с мРНК-вакцинами. Эти препараты должны храниться при сверхнизких температурах, и теперь врачи смогут следить за тем, чтобы емкости с вакцинами не испортились.

Исследователи из Южной Кореи разработали специальный датчик для отслеживания температурного режима мРНК-вакцин, которые производят в том числе Pfizer и Moderna. Его можно помещать в флаконы с препаратом, после чего датчик покажет, если температура емкости окажется в опасном диапазоне, пишет European Pharmaceutical Review.

Вакцины против COVID-19, основанные на принципе мРНК, кодируют генетическую последовательность спайкового белка SARS-CoV-2. Они доставляют его в клетки организма, которые начинают производить белок, вызывая иммунный ответ. Несмотря на то, что такие вакцины показывают высокую эффективность, они известны своей нестабильностью, поскольку требуют холодных и ультрахолодных условий хранения и транспортировки (в случае вакцины от Pfizer и BioNTech это температура от -70 до -90 °C, а в случае Moderna от -25 до -15 °C).

Чтобы создать датчик, исследователи добавили смесь этиленгликоля, воды и синего красителя в небольшую трубку и заморозили ее. Затем они положили белый абсорбент из целлюлозы поверх замороженной пробирки, перевернули ее и прикрепили ее к большему стеклянному флакону с жидкостью, имитирующей вакцину при температуре в -70 °C. Если температура поднимается выше -60 °C, замороженная смесь плавится и краситель растворяется в белом абсорбенте, превращая его в голубой.

Изменение цвета четко видно уже через две минуты после того, как имитируемая вакцина нагрелась до более высокой температуры. При этом недолгое воздействие менее двух минут, которое вряд ли повлияет на эффективность вакцины, не изменило цвет индикатора. К тому же изменение цвета сохраняется даже после повторного замораживания пробирки до -70 ° C, что делает систему защищенной от несанкционированного доступа.

Исследователи предполагают, что изменение охлаждающих жидкостей, пропорций смешивания и использование различных абсорбентов позволит адаптировать датчик для хранения различных мРНК-вакцин.

В Европе мРНК-вакцину разрабатывает немецкая компания CureVac. В марте «ФВ» сообщал, что швейцарская Novartis намерена помочь CureVac производить вакцины. Компания хочет выпустить до 50 млн доз препарата на заводе в Австрии.

Николай Соколов

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