«Вектор» приступил к клиническим исследованиям второй вакцины против коронавирусной инфекции

Минздрав разрешил очередное клиническое испытание вакцины для профилактики COVID-19 – препарата «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор». Первая вакцина центра, «ЭпиВакКорона», еще проходит третью фазу клинических исследований.

В реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава появились данные об испытаниях I–II фазы вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на основе пептидных антигенов, обратил внимание «ФВ». Разработчик и ответственный за испытания – ГНЦ ВБ «Вектор».

Согласно данным реестра, на данном этапе будет проводиться оценка безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины. Участие примут 300 добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет.

Дизайн исследования открытый. Планируемая дата окончания – 30 сентября этого года. Ранее «ФВ» сообщал об одобрении испытаний этой вакцины этическим комитетом Минздрава.

Первая вакцина центра «Вектор» для профилактики коронавирусной инфекции, «ЭпиВакКорона», зарегистрирована в октябре 2020 года. В марте 2021-го опубликованы результаты исследований фазы I–II. Через 21 день после получения второй дозы вакцины антитела выработались у 100% добровольцев, утверждает разработчик. Для оценки уровня антител после вакцинации разработаны специальные тесты.

Участники III фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны» и гражданской вакцинации направили открытое письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором поставили под сомнение эффективность вакцины. 120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. Сообщается, что у 30% антитела обнаружены не были.

В начале этой недели Роспотребнадзор сообщил об отправке более 230 тыс. комплектов доз вакцины в 40 субъектов России.

Анастасия Теслина

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