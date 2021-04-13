Индия запретила экспорт ремдесивира из страны из-за всплеска заражений

Индия запретила экспорт ремдесивира, сообщает агентство Bloomberg. В воскресенье, 11 апреля, министерство здравоохранения страны заявило, что в ближайшее время спрос на препарат может значительно увеличиться.

«В Индии с недавнего времени наблюдается всплеск случаев заболевания COVID. По состоянию на 11 апреля насчитывается 1,108 млн активных случаев заболевания COVID, их число неуклонно растет. Это привело к внезапному всплеску спроса на инъекционный ремдесивир, используемый для лечения пациентов с COVID. В ближайшие дни существует вероятность дальнейшего увеличения этого спроса»,– передает заявление ведомства Times of India.

В Индии ремдесивир производят семь компаний, которые заключили лицензионные соглашения с производителем препарата Gilead. На мощностях этих предприятий производятся около 3,9 млн единиц лекарственного средства в месяц.

11 апреля Индия зарегистрировала максимальное количество новых заражений за день, их число превысило 169 тыс., пишет The Hindu. Таким образом страна вышла на второе место по общему количеству заражений, сместив с него Бразилию. Первое место стабильно удерживают США, где насчитывается более 31 млн случаев заболевания.

Ранее Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca от COVID-19, которые были произведены Индийским институтом сыворотки (SII). Принятые меры коснулись заказов со стороны разных стран, а также поставок в глобальный фонд COVAX, который направлен на обеспечение препаратами бедных стран. Возобновление поставок ожидается только к лету.

Николай Соколов

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