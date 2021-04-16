Сенаторы заявили о дефиците более 20 млрд рублей для лечения пациентов с ВЗН

В результате недофинансирования программы «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН) пациенты во многих регионах сталкиваются с перебоями в лекарственном обеспечении. В Совфеде считают, что дефицит бюджета программы для их лечения к 2021 году составил более 20 млрд руб.

Регистр пациентов с орфанными заболеваниями с 2012 года по 2020 год увеличился в 2,2 раза, дефицит бюджета программы для их лечения в 2021 году составил более 20 млрд руб. Об этом говорится в резолюции заседания экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике, направленной в Правительство РФ, пишет ТАСС.

«За последние годы возникли затруднения, связанные с финансированием реализации программы «14 высокозатратных нозологий». Федеральный регистр пациентов в программе с 2012 по 2020 год увеличился в два раза – со 100 тыс. человек до 220 тыс. человек, при этом финансирование за этот же период выросло с 51,9 млрд руб. лишь до 62 млрд руб. Таким образом, к 2021 году абсолютный дефицит бюджета программы «14 высокозатратных нозологий» (без учета роста дозировок) составил более 20 млрд руб.», – говорится в документе.

Подчеркивается, что в результате недофинансирования пациенты сталкиваются с перебоями в лекарственном обеспечении в значительном количестве регионов.

С каждым годом нагрузка на бюджет программы по лечению пациентов с орфанными заболеваниями растет, сообщила агентству зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. Это связано с улучшением качества диагностики, а также с появлением новых нозологий, ранее не имевших таргетной терапии.

«В то же время необходимо отметить, что на сегодняшний день не проводилось исследований, связанных с количественной оценкой перспектив финансирования данной группы пациентов», – пояснила сенатор.

В марте директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко говорила на «круглом столе», что средства, выделенные из федерального бюджета на программу «14 ВЗН», не смогут покрыть полную потребность по ней.

Заместитель директора Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Ольга Константинова подтвердила, что бюджетных денег осталось немного и закупить все лекарства, которые указаны в заявках регионов, не удастся. По словам Константиновой, центр занялся оптимизацией процесса планирования и сбора потребности, сопоставляет количество закупленных препаратов и численность пациентов.

В свою очередь помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил «ФВ», что «все пациенты, получающие лечение в рамках программы «14 ВЗН», будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами».

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