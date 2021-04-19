Игорь Дягилев возглавил Минздрав Республики Коми

Глава Республики Коми Владимир Уйба подписал распоряжение о назначении и. о. министра здравоохранения региона Игоря Дягилева, бывшего главного врача Диагностического центра №3 Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ). Дягилев сменит на посту Бориса Александрова, исполнявшего обязанности главы республиканского Минздрава с апреля 2020 года.

Причина отставки Бориса Александрова не уточняется. До назначения министром здравоохранения Республики Коми он работал в одной из структур Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), был главным врачом сводного медицинского отряда, а в середине апреля 2020 года стал первым замминистра здравоохранения Республики Коми. Александров сменил на посту Викторию Филин – экс-главврача медсанчасти №38 ФМБА, проработавшую министром всего две недели.

Игорь Дягилев в 2000 году окончил Московский институт медико-социальной реабилитологии по специальности «лечебное дело». С 2000 по 2001 год был врачом-интерном в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, затем до 2003 года в этой же больнице был врачом-ординатором. С 2003 по 2008 год Дягилев работал врачом травматологом-ортопедом в городской поликлинике №86, затем в течение двух лет занимал должность заведующего в травматологическом отделении, а также работал травматологом-ортопедом в ГУЗ №9.

В течение трех лет – с 2010 по 2013 год – Дягилев работал заместителем главного врача в городской поликлинике №191. С апреля по август 2013 года был заместителем главврача по медицинской части в Диагностическом центре №3 ДЗМ. Затем вплоть до 2015 года руководил клинико-диагностическим центром ГК «Медси».

В 2015 году он перешел на должность главного врача в Диагностический центр №3 ДЗМ, а в марте 2020 года стал заместителем главного врача клиники «К+31 Сити».

«Какие практики и качества важны для меня как для лидера? Не бояться, что тебя подсидят твои замы. <…> Нужно брать ответственность на себя и учить этому своих подчиненных, делегировать задачи, быть честным и с сотрудниками, и с пациентами. Наказывайте наедине, не переходя на личности, говоря о недоработках, поощряйте в присутствии коллектива. Имейте принципы, принимайте решения и действуйте быстро, будьте гибкими, умейте слышать и слушать, учитесь менять свою точку зрения – это важные качества руководителя», – говорил Игорь Дягилев, выступая на Vademecum MedDay в 2019 году.