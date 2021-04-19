Thermo Fisher Scientific приобретает PPD за $17,4 млрд

Компания Thermo Fisher Scientific, занимающаяся обслуживанием науки, и поставщик услуг в области клинических исследований для фармацевтической и биотехнологической промышленности PPD заключили соглашение, согласно которому Thermo Fisher приобретет PPD за $17,4 млрд наличными ($47,50 за акцию) плюс предположение о примерно $3,5 млрд чистого долга.

PPD, являясь лидером в растущей индустрии клинических исследований с оборотом в $50 млрд, располагает штатом в более 26 тыс. сотрудников, работающих почти в 50 странах. В 2020 году выручка компании составила $4,7 млрд. После завершения сделки PPD станет частью сегмента лабораторных продуктов и услуг Thermo Fisher.

PPD предоставляет широкий спектр услуг для ускорения внедрения инноваций и повышения продуктивности разработки лекарств.

«Фарма и биотехнологии — это наш самый большой и быстрорастущий конечный рынок, и наши клиенты ценят нас как стратегического партнера и лидера отрасли. Приобретение PPD — естественное продолжением развития Thermo Fisher. Оно позволит нам предоставлять клиентам важные услуги в области клинических исследований. сотрудничать с ними в новом, продуктивном ключе, поскольку PPD быстро, надежно и экономически эффективно продвигают научную идею к утвержденному лекарственному средству, — заявил председатель правления, президент и генеральный директор Thermo Fisher Scientific Марк Н. Каспер.

Он добавил, что инвестиции в объединенную компанию планируются в долгосрочной перспективе.

gxpnews