РФПИ сообщил о договоренности с Hualan Biological Bacterin о производстве «Спутник V» в Китае РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. объявили о сотрудничестве по производству более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Hualan Biological Bacterin Inc. (дочерняя компания одного из ведущих китайских производителей биофармацевтических препаратов и крупнейшего производителя противогриппозных вакцин Hualan Biological Engineering Inc.), объявили о сотрудничестве по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V» . «Этого количества вакцины хватит для вакцинации более 50 млн человек. РФПИ и Hualan Biological Bacterin настроены на долгосрочное партнерство в области производства вакцин», – говорится в сообщении фонда. «Соглашение о сотрудничестве с Hualan Biological Bacterin, одним из ведущих производителей вакцин в Китае, поможет значительно увеличить производственные мощности «Спутник V». Китай – один из ключевых партнеров в производстве российской вакцины», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Это не первое соглашение с китайскими компаниями о производстве вакцин. 1 апреля РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V». Компания получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения регуляторами. В конце марта фонд и китайская биотехнологическая компания Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co договорились о сотрудничестве по производству российской вакцины. Коммерческое производство должно начаться в мае 2021 года. Всего планируется произвести 60 млн доз препарата.

