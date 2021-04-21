Росздравнадзор предупредил о запасе льготных лекарств только на 1,5 месяца

Лекарств для льготного обеспечения граждан в целом по стране хватит чуть больше чем на полтора месяца, однако в разных регионах ситуация с запасами существенно отличается, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.

«На отсрочке на сегодняшний день находится порядка 11 тыс. рецептов по федеральной льготе – это 0,9% от выписанных, и порядка 17 тыс. рецептов по региональной льготе, это порядка 0,11% от количества выписанных рецептов. При этом, если мы будем наблюдать финансовое обеспечение, то в целом в среднем по стране объем товарных запасов чуть больше, чем на полтора месяца. Вроде бы как запасы есть, и вроде бы как картина должна быть хорошей, однако она далеко не во всех субъектах одинаковая. К сожалению, мы видим, что есть субъекты, где количество отсроченных рецептов значительно выше, чем в среднем по стране», – сказала она на круглом столе в ОНФ «Повышение доступности лекарственного обеспечения».

Самойлова отметила, что наибольшее количество отсроченных рецептов наблюдается в Еврейском автономном округе – 15% по федеральному бюджету при объеме товарных запасов в рублевом эквиваленте на 2,5 месяца и 24% по региональной льготе при запасах почти на четыре месяца соответственно.

«Это говорит о том, что закупаются лекарственные препараты те, которые потом не выписываются, идет так называемая пересортица. Во Владимирской области 900 рецептов по федбюджету – это 4,5%, а объем товарных запасов – два месяца, а по региональному бюджету на отсрочке 3,2 тыс. рецептов – это почти 5% от выписанных рецептов», – добавила Самойлова.

Глава Росздравнадзора отметила, что корректное формирование запасов во многом зависит от правильности и своевременности проведения мероприятий в субъектах.

«Если четко перечислены все льготники, и федеральные, и региональные, если четко сформирована заявка, которую формируют лечебные учреждения, которую должны отсматривать главные внештатные специалисты, когда этот процесс формирования заявки организован правильно, и начинается он задолго до начала нового года, то есть это сентябрь — октябрь, как раз период, когда идет период отказа от льгот некоторыми пациентами», – объяснила Самойлова.

Как сообщила на круглом столе заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева, согласно данным регистра, в стране числится 14276536 федеральных льготников, региональных – 9279144 человека.

Семечева отметила, что достаточно большой проблемой для регионов является то, что некоторые пациенты отказываются от получения лекарств, финансируемых из федерального бюджета, в пользу возмещения в денежном эквиваленте, при этом в регионе за ними еще может оставаться право на получение препаратов. По данным Минздрава, в некоторых регионах РФ число отказывающихся от льготных лекарств в пользу денежного возмещения может достигать 70% от общего количества.

gxpnews