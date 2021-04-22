S Group за 291 млн рублей займется продвижением российского фарммедпрома

Центр корпоративных коммуникаций S Group стал победителем тендера Минпромторга РФ на разработку и реализацию комплекса мер по увеличению доли российского медоборудования и лекарственных препаратов на внутреннем и внешнем рынках с 2021 по 2023 год. Цена заявки победителя составила 291 млн рублей, компания стала единственным участником конкурса. Центр корпоративных коммуникаций S Group стал победителем тендера Минпромторга РФ на разработку и реализацию комплекса мер по увеличению доли российского медоборудования и лекарственных препаратов на внутреннем и внешнем рынках с 2021 по 2023 год. Цена заявки победителя составила 291 млн рублей, компания стала единственным участником конкурса.

Как следует из технического задания, компания должна будет изучить потребности российских предприятий фарм- и медпромышленности, провести опросы среди населения, мониторинг информационного поля для выявления актуальных тем для информационной поддержки, после чего разработать комплекс мер, направленных на продвижение российских производителей фармацевтической и медицинской промышленности на внутреннем и внешних рынках с 2021 по 2023 год.

В комплекс входит разработка плана взаимодействия с телеканалами, федеральными и региональными СМИ, кампании в социальных сетях, ведение постоянных рубрик на тематическом отраслевом портале, работа с блогерами. Кроме того, победитель займется проведением конгрессно-выставочных мероприятий.

Помимо этого, в ходе исполнения тендера должны быть разработаны меры по коммерциализации российских инновационных разработок. Перечень должен содержать подробный план по обеспечению взаимодействия разработчиков инновационных проектов с бизнес-сообществом, включая список разработок и организаций для сотрудничества.

Необходимость продвижения российского фарммедпрома вызвана формированием новой стратегии развития отрасли. «Минпромторг России совместно с производителями и заинтересованными ведомствами завершает формирование новых стратегических документов развития фармацевтической и медицинской отраслей на период до 2030 года», – сообщается в документации тендера.

Проект стратегии медицинской промышленности до 2030 года Минпромторг опубликовал в августе 2018 года. Однако по мнению участников рынка, проект документа не учитывает причины системных проблем развития медпрома, что делает некорректным обоснование целей и задач стратегии из-за отсутствия единого подхода к госрегулированию отрасли и спроса на отечественную и локализованную продукцию. Также Минпромторг разрабатывает стратегию фармпромышленности до 2030 года. Последний раз версия документа была опубликована в 2018 году, потом проект был отправлен на доработку и пока так и не утвержден. В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин одобрил продление действующей до 2024 года программы до 2030 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Центр корпоративных коммуникаций «C-Групп» на 100% принадлежит Петру Маслакову. В 2020 году компания выручила 387,1 млн рублей, чистая прибыль составила 79,7 млн рублей. С 2016 года компания заключила контракты на консалтинговые услуги с Минпромторгом на общую сумму 1,343 млрд рублей, среди закупок – формирование каталогов медизделий для выставок Минпромторга РФ, а также формирование аналогичной программы поддержки фарммедпрома для нужд ведомства в 2016 году.