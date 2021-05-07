Moderna опубликовала данные о выручке от продаж вакцины против коронавируса

Выручка американской биотехнологической компании Moderna в I квартале 2021 года составила $1,94 млрд, из которых $1,73 млрд были получены от реализации вакцины против COVID-19, сообщает FiercePharma.

«Двенадцать месяцев назад, в I квартале 2020 года, Moderna еще не проводила клинических исследований фазы III и никогда не производила 100 млн доз за один квартал», — заявил генеральный директор компании Стефан Бансел.

Учитывая дополнительные соглашения о поставках, Moderna прогнозирует, что к концу года ее вакцина принесет выручку в $19,2 млрд. Это гораздо меньше по сравнению с конкурентом, фармкомпанией Pfizer, выручка которой от продаж антиковидной вакцины за I квартал составила $3,5 млрд. Pfizer изменила прогноз по годовой выручке, увеличив его до $26 млрд.

Руководители Moderna намекнули во время пресс-конференции, что в ближайшее время компания ожидает еще больше сделок по поставкам. В Европе мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer уже начали занимать большую часть рынка вакцин против COVID-19 из-за задержек с поставками со стороны конкурентов и опасений врачей и пациентов по поводу редких, но серьезных побочек среди реципиентов вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Всего за I квартал Moderna доставила около 102 млн доз вакцины. Компания рассчитывает нарастить этот показатель во II квартале, по меньшей мере, до 200 млн доз.

Фармпроизводитель также заявил, что сейчас ведет переговоры с правительствами стран, с которыми не удалось договориться о поставках вакцин в 2021 году из-за производственных ограничений. Это государства, в том числе, Азии, Африки и Латинской Америки. Основываясь на данных о текущих переговорах, Бансел считает, что в 2022 году рынку потребуется больше поставок вакцины Moderna, чем компания может обеспечить в этом году.

gxpnews