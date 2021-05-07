Доходы Regeneron в I квартале выросли на 38%

Доходы Regeneron выросли на 38% в I квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Значительный вклад в этот рост внесли препарат от COVID-19 REGEN-COV, а также «Дупиксент» от атопического дерматита и астмы.

Доходы американской Regeneron выросли на 38% в I квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в квартальном отчете, опубликованном на сайте компании. Доходы Regeneron составили 2,53 млрд долл. Если не учитывать в структуре доходов моноклональные антитела REGEN-COV, то их рост ограничится 20%.

Выручка компании за тот же период выросла на 15%, она составила 1,35 млрд долл. Продажи препарата «Дупиксент», который разработан Regeneron совместно с Sanofi, выросли за год на 48% и составили 1,26 млрд долл. Стоит отметить, что «Дупиксент» стал основным драйвером роста для Sanofi за 2020 год, он принес компании 3,5 млрд евро.

«Дупиксент» предназначается для лечения пациентов с атопическим дерматитом среднетяжелого и тяжелого течения старше 18 лет и в качестве дополнительной поддерживающей терапии среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков старше 12 лет.

Другой ключевой препарат – REGEN-COV принес компании 262 млн долл. В марте компания объявила о положительных результатах III фазы испытаний по лечению амбулаторных пациентов с высоким риском COVID-19. Исследование достигло своей основной конечной точки, показав, что REGEN-COV значительно снижает риск госпитализации или смерти примерно на 70% при использовании обеих доз REGEN-COV (1200 мг и 2400 мг) по сравнению с плацебо. Испытание также достигло ключевых вторичных конечных точек, поскольку препарат показал способность сокращать продолжительность симптомов заболевания.

В феврале EMA провело оценку препарата. Регулятор пришел к выводу, что комбинация указанных моноклональных антител быть использована для лечения пациентов с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют высокий риск прогрессирования COVID-19 до тяжелой формы. Препарат пока не одобрен FDA, но ему выдана лицензия на использование в чрезвычайных ситуациях.

В I квартале два других препарата Regeneron получили одобрение FDA. Это Evkeeza для лечения гомозиготной семейной гиперхолестеринемии и Libtayo для лечения прогрессирующего немелкоклеточного рака легких и прогрессирующей базальноклеточной карциномы.

Николай Соколов

pharmvestnik