«Ригла» подключилась к услугам ГК «Сантэнс»

В рамках комплексного логистического сотрудничества (fulfillment) ГК «Сантэнс» предоставляет АС «Ригла» услуги по хранению, формированию, отгрузке и поаптечной доставке заказов. С начала мая поточечный развоз осуществляется «Сантэнс» во все аптеки «Ригла», а это более 3 тыс. аптек в 54 регионах РФ.

«Группа компаний «Сантэнс» пополнила ряды наших партнеров в качестве логистического оператора. Новое сотрудничество позволит закрыть часть объема наших логистических потребностей и повысить операционную эффективность этого направления, — считает генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. — Это обеспечит фокус на стратегических маркетинговых задачах, продвижении собственных брендов и товаров, а также обеспечении поставок по прямым контрактам».

«Мы рады приветствовать нашего нового партнера — национальную аптечную сеть «Ригла», — сообщил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. — В рамках стратегической программы, направленной на расширение сервисов ГК «Сантэнс», мы будем заботиться о поддержке высокого уровня качества и оперативности поставок лекарственных препаратов во все аптеки сети. Потенциал нашей складской площадки в полной мере отвечает этим требованиям и нашим ожиданиям».

Подготовка и компоновка заказов для отправки в аптечные учреждения на территории складского комплекса реализуется на автоматизированной конвейерной линии, способной обрабатывать до 250 тыс. строк в сутки. Рационально используемая площадь комплекса, высокая емкость и эффективно выстроенная работа позволяют максимально увеличить географию поставок для клиентов, пояснили в ГК «Сантэнс».

«Мне кажется очень логичным и прогрессивным тот факт, что крупнейшая аптечная сеть России «Ригла» сделала ставку на высокое качество оказываемых «Сантэнс» услуг и выбрала фармоператора в качестве одного из логистических партнеров, — отметил директор по внешним коммуникациям и связям с государственными структурами ГК «Сантэнс» Герман Иноземцев. — В этом есть синергетический эффект. Выигрыш от такого партнерства ясен для всех: производители смогут избежать дефектуры на полках сети, АС «Ригла» будет поддерживать и увеличивать маржинальный оборот, позволяющий развиваться дальше, пациенты-покупатели будут без излишних временных и финансовых затрат получать те лекарственные средства, которые они хотели бы и в которых нуждаются здесь и сейчас, регуляторные органы и вся отрасль — более прозрачную, безопасную и гибкую систему обеспечения граждан лекарственными препаратами».

Информация от компании:

Аптечный фулфилмент (fulfillment) — полный комплекс операций с момента заключения договора поставки между аптечной сетью и производителем и до получения товара аптеками. Включает в себя операции складской обработки товаров и их доставку: прием товаров и адресное хранение на складе, подбор товара по поступившим заявкам, их комплектацию, упаковку, отгрузку на доставку, доставку до РЦ или по аптекам. «Сантэнс» осуществляет перевозку лекарственных препаратов в полном соответствии с правилами надлежащей практики перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.

Услуги аптечного фулфилмента осуществляются ГК «Сантэнс» на территории складского комплекса класса «A» с полноценной офисной и административной инфраструктурой: площадь — 15 607 кв.м., кол-во доков — 28 шт., кол-во мест хранения — 22 тыс. п/м. Линия автоматического подбора A-frame — 1 600 каналов, кол-во ячеек подбора — 30 тыс. шт. Конвейерная линия SSI SCHAFER PEEM Gmbh, сборка до 250 тыс. строк/сутки. Удобная транспортная доступность на юге Московской области (непосредственно с выездом на ЦКАД) и возможность быстрой доставки до клиентов и распределительных центров доставки.

Аптечная сеть «Ригла» — основа розничного сегмента ГК «Протек» — насчитывает более 3 тыс. аптек в 54 регионах России, занимает лидирующее положение в российском фармритейле. Сеть представлена тремя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика». Ассортимент сети насчитывает около 42 тыс. SKU, в том числе более 600 наименований товаров под собственными торговыми марками.

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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