Sanofi обвинили в уничтожении писем сотрудников о вреде препарата Zantac

Фармкомпанию Sanofi обвинили в масштабном уничтожении электронных писем сотрудников по поводу отзыва препарата с рынка США, сообщает FiercePharma.

Речь идет о лекарстве от изжоги Zantac (МНН ранитидин). В конце 2019 года Sanofi заявила, что отзовет Zantac в США и Канаде из-за возможного загрязнения канцерогеном N-нитрозодиметиламином N-нитрозодиметиламином (NDMA). К апрелю 2020 года FDA добилось исчезновения препарата и всех его дженериков с полок. Теперь все производителя Zantac столкнулись с судебными разбирательствами. Они, как сообщает издание, якобы скрывали риск онкологии при применении препарата.

На данный момент из-за проблем со здоровьем после приема препарата судятся больше 70 тыс. пациентов. Юристы, представляющие интересы потребителей, утверждают, что компания уничтожила электронные письма сотрудников о вскрывшихся побочных эффектах лекарства.

В марте курганский «Синтез» отзывал партии препарата с МНН ранитидин из-за обнаружения в них NDMA. После этого последовал отзыв от «Озон Фармацевтики» Павла Алексеенко.

gxpnews