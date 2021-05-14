Сервис «Аптека.ру» признан диджитал проектом года

Сервис «Аптека.ру» победил в номинации «Диджитал проект года» премии Russian Pharma Inspiration Awards от компании Advantix Pharma.

Представители жюри оценивали масштабность проекта, его достижения, возможности продвижения продукта. В конкурсе принимали участие проекты, реализованные в 2020 году. Награды вручили 29 апреля 2021 года в рамках Форума лидеров фармацевтического рынка России.

На форуме обсуждались важные проблемы и возможности фармрынка на сегодняшний день: как изменились условия в период мировой пандемии, какие стратегии будут самыми эффективными и т.д.

Также в апреле сервис заказа и бронирования лекарственных препаратов «Аптека.ру» стал победителем престижной фармацевтической премии «Платиновая унция XXI» в номинации «Онлайн-сервис».

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik