Пациенты рассказали об израсходовании бюджета программы ВЗН

Минздрав и Центр лекобеспечения практически полностью израсходовали бюджет программы высокозатратных нозологий (ВЗН) 2021 года. В ФЗ о бюджете на текущий год заложено 64,3 млрд руб., по подсчетам Всероссийского союза пациентов, уже заключены контракты и проведены аукционы на сумму около 62 млрд руб. При этом не все лекарства закуплены в достаточном объеме.

Минздрав и Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан израсходовали на программу «14 ВЗН» почти 62 млрд руб. из 64,3 млрд руб., предусмотренных на 2021 год. При этом часть лекарств закуплена не в полном объеме. Об этом на заседании Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Госдумы рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, передает корресподент «ФВ».

Он рассказал, что не закуплены в полном объеме 14 МНН из программы ВЗН. Например, эмицизумаб закончится в октябре в 57 регионах, октоког альфа – в сентябре в 13 субъектах, в октябре в 13, в ноябре в 11, антиингибиторный коагулянтный комплекс в разное время закончится в 17 регионах.

«Мы провели анализ закупок по открытым источникам и увидели, что все деньги, выделенные на ВЗН, израсходованы. Тогда откуда деньги на еще не закупленные препараты? Поэтому мы ставим вопрос о дополнительном финансировании в этом году, чтобы обеспечить потребность до конца года. Кроме того, при рассмотрении бюджета на 2022 год надо предусмотреть финансирование переходящего остатка на три месяца», – рассказал Жулёв.

Он добавил, что пациентские организации ведут активную переписку с правительством по этой ситуации: «Как мы поняли, Минздрав обратится в правительство и Минфин с просьбой о дополнительном финансировании».

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, что годовая потребность по программе ВЗН обеспечена по 33 МНН. «По 10 оставшимся до конца года мы выполним наши обязательства. Мы ведем для этого крайне интенсивную межведомственную работу», – заключил он. Также он отметил, что сейчас по программе есть только 24 отсроченных рецепта.

Директор Центра лекобеспечения Елена Максимкина пояснила, что только по трем лекарствам контракты пока заключены на 50% потребности. Речь идет об эмицизумабе для 508 пациентов, симоктокоге альфа, даратумумабе в дозировке 20 мг/мл. Она добавила, что по даратумумабу произошло переключение с малых дозировок 5 мл на 20 мл. Когда пациенты получали препарат в дозировке 5 мл, закупки лекарства укладывались в рамки бюджета.

Максимкина также рассказала, что по окрелизумабу потребность покрыта на 66%, натализумабу – на 81%, октокогу альфа – на 62%. В ближайшее время будут объявлены аукционы на закупку октоког альфа, в сентябре – на антиингибиторный коагулянтный комплекс (ожидается двухлетний контракт).

По ее данным, на 1 июня остатков лекарств хватит на четыре и более месяца в зависимости от того, как рассчитали свои потребности субъекты.

Елена Калиновская

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