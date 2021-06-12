В Росздравнадзоре назвали процент маркированных лекарств

Почти 100% лекарств, которые на данный момент вводятся в гражданский оборот, полностью промаркированы, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Если по итогам 2020 года от всего объема вводимых в гражданский оборот лекарственных препаратов маркированных было чуть более 65%, то на сегодняшний день мы можем говорить, что практически все 100% лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, уже полностью промаркированы», — приводит ТАСС слова Самойловой со XXIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий — Фарммедобращение – 2021».

Глава Росздравнадзора отметила, что маркировка помогает отслеживать наличие препаратов, а также вакцин от коронавируса в регионах и принимать оперативные решения по их поставкам. Она напомнила, что пока не маркируются медицинские газы, радиофармацевтические препараты и медицинские пиявки.

Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки. К 2024 году в России планируется создать единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров.

gxpnews