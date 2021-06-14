Аптеки не растут, но объединяются

Рост аптечного рынка в первом квартале 2021 года был отрицательным – на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако совокупное падение ТОП-50 стало символичным – всего -0,1%. Процесс консолидации аптечного рынка в 2021 году продолжится, считают эксперты.

Агентство DSM Group и аналитическая компания RNC PHARMA опубликовали рейтинги аптечных сетей за 1 квартале 2021 года. Прирост аптечного рынка в 2021 году был отрицательным: за 3 месяца емкость продаж через аптеки составила 363 млрд. руб., что на 9% ниже показателей 2020 года. Из ТОП-50 игроков половина (24 сети) закрыла квартал с отрицательным приростом. Но совокупно пятьдесят аптечных сетей упали всего на -0,1%.

Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась – ТОП-50 занимают 73%. Заметно увеличилась доля ТОП-20 — с 58% до 63,5%. Такая динамика обусловлена как органическим развитием сетей, так и укрупнением ведущих игроков. Так, в «ИРИС» с 2021 года входит ижевская сеть «Фармаимпекс». В результате суммарный объем этого объединения составил 16,8 млрд. руб., что вывело «ИРИС» на третью строчку рейтинга.

Заметно поднялся в рейтинге и «Апрель»: по итогам 1 квартала 2020 года сеть занимала 9 место, а в 2021 году .она поднялась сразу на 5 позиций и переместилась на 4 строчку. Это произошло за счет роста количества точек в сети — с 1550 до 2059 аптек.

ТОП-10 замыкает «Магнит», аптечное подразделение которого за три месяца открыло 35 новых точек и увеличило долю почти до двух процентов.

Процесс консолидации в 2021 году продолжится: на подходе глобальная сделка – дистрибьютор «Катрен» планирует приобрести контрольный пакет в группе «Эркафарм». Если в результате произойдёт объединение операционной деятельности с существующей сетью дистрибьютора «Мелодия здоровья», консолидированный игрок легко сможет претендовать на первое место в рейтинге «классических» аптечных сетей.

Что касается онлайн-сегмента, идет рост и рынка, и числа участников, и желающих выйти на этот рынок. По итогам 1 квартала доля лекарств, заказанных в интернете, составила 7,9% (аналогичный показатель в 1 квартале 2020 года был на уроне 6,1%).

Лучше всех показатели у небольших сетей, которые работают в одном-двух регионах. Например, «Фармленд» из Уфы заработала больше миллиарда, за год продажи увеличились на 168%. У федеральных игроков результаты значительно скромнее. Продажи через «Аптека.ру» показали рост только на 13%, несмотря на то, что сервис занимает почти половину рынка фармацевтического e-commerce.

Таким образом, несмотря на снижение продаж в целом на аптечном рынке, сегмент eCom демонстрирует прирост – свыше 20% за январь-март 2021 года. Не удивительно, что сервисы дистанционного заказа демонстрируют положительную динамику. И поэтому в этот рынок стремятся известные маркетплейсы: Озон, Вайлдберриз, Яндекс. Интерес к этому сегменту проявил и «AliExpress Россия», подключившийся к партнёрству «Все аптеки». Чуть ранее AliExpress уже запустил продажу и ветеринарных ЛП, но уже не через агрегатора, а в рамках классической модели маркетплейса.

По данным агентства DSM Group и аналитической компании RNC PHARMA

gxpnews