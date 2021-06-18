В Белоруссии начались испытания собственной вакцины против COVID-19 » Эксперт рассказал о безопасности при транспортировке лекарств Эксперт рассказал «ФВ» о том, как осуществляется безопасная транспортировка лекарств. В некоторых случаях логистам может понадобиться вооруженная охрана. Транспортировка лекарств — ответственная процедура, требующая особых инструментов. О том, как логисты осуществляют безопасную перевозку препаратов, «ФВ» рассказал генеральный директор Retail Transport Agency (RTA) Хаким Ибрагимов. Ответственность за качество препаратов при их транспортировке несут производители. Чтобы защитить груз от температурных перепадов и возможных чрезвычайных ситуаций им необходимо серь­езно подходить к выбору транспортных компаний. Здесь необходимо обратить внимание на используемые перевозчиком инструменты безопасности: от систем слежения за товаром до специальных замков и охраны. Руслан Мавлиханов

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