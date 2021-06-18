«Круг добра» добавил в перечень болезней туберозный склероз и сахарный диабет I типа

В перечне тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, с которыми работает фонд «Круг добра», появилась запись о включении с 10 июня туберозного склероза и сахарного диабета I типа (дети до 4 лет). Список тяжелых жизнеугрожающих нозологий утверждает экспертный совет фонда, но информации о заседании на сайте «Круг добра» не приводятся.

Туберозный склероз был включен в разарботанный Минздравом первоначальный вариант списка заболеваний и препаратов, которые могут быть профинансированы фондом. Приблизительный перечень, как писал «ФВ», Минздрав направил в правительство в декабре 2020 года.

Было указано, что для лечения туберозного склероза планируется закупать препарат эверолимус. Согласно Госреестру лекарств, этот препарат зарегистрирован в России под торговыми наименованиями «Пафторн» (ООО «НьюВак»), «Николимус» (АО «Фармасинтез-Норд»), «Афинитор» («Новартис Фарма»), и «Сертикан» («Новартис Фарма»).

Стоимость лекарств для лечения одного ребенка в год составляет 4 млн руб. Сахарного диабета в первоначальном варианте списка не было.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова

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