Danaher приобретает контрактного производителя Aldevron за $9,6 млрд

Американская компания Danaher, занимающаяся производством и продажей медицинских и промышленных продуктов и услуг, подписала соглашения по приобретению контрактного производителя Aldevron за $9,6 млрд, сообщает FiercePharma. Danaher планирует выкупить контрольный пакет акций Aldevron у инвестиционной компании EQT, приобретенный ею в 2019 году.

Компания Aldevron была основана в 1998 году. Она является ведущим мировым производителем высококачественной плазмидной ДНК, мРНК и рекомбинантных белков, используемых в вакцинах, генной и клеточной терапии, ферментов, антител и других биопродуктов. В Aldevron работает около 600 сотрудников, штаб-квартира находится в Фарго (США).

«Генетическая медицина — это будущее, и наша область быстро расширяется. EQT был для нас отличным партнером и сыграл важную роль в поддержке нашей компании на этапе её расширения. Danaher — отличный стратегический партнер и новый дом для Aldevron, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы», — отметил генеральный директор Aldevron Кевин Баллинджер.

Под управлением EQT компания Aldevron завершила строительство и валидацию нового, современного объекта площадью более 17,5 тысяч кв. метров, в результате у предприятия добавились значительные производственные мощности, соответствующие стандарту GMP.

gxpnews