Правительство Мордовии предложило частным аптекам купить дефицитные лекарства у ГУП «Фармация»

В Мордовии решили сократить дефицит препаратов в частных аптеках за счет ГУП «Фармация». Госпредприятие смогло сделать полугодовой запас дефицитных лекарств. Идея возникла после того, как волонтеры побывали в нескольких аптеках и доложили: в государственных торговых точках все есть, а в коммерческих многие позиции отсутствуют.

В Мордовии частным аптечным организациям предложили приобретать медикаменты у ГУП РМ «Фармация». Предприятие сделало шестимесячный запас таких препаратов и может оказать содействие организациям, которым повезло меньше. Об этом говорилось в ходе пресс-конференции по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в Мордовии, передает пресс-служба областного правительства.

«В аптеках ГУП сегодня есть весь перечень препаратов для лечения ковида и ОРВИ, – рассказала заместитель председателя правительства Мордовии Галина Лотванова. – Хотелось бы, чтобы и частные аптеки обеспечивали население всем необходимым. Тем более, что сейчас 82% больных ковидом находятся на амбулаторном лечении, нагрузка на первичное звено огромна».

Но, как показал мониторинг, проведенный волонтерами, во многих коммерческих аптеках наблюдается дефецит.

«На складах «Фармации» сформирован запас некоторых препаратов на шесть месяцев, и коммерческие аптеки могут сделать заявку на приобретение этих лекарств », – подчеркнула Лотванова. Она призвала руководителей коммерческих сетей восполнить дефицит лекарств за счет госпредприятия.

По данным Альянса фармацевтических ассоциаций, в условиях повышенного спроса на некоторые наименования препаратов из списка ЖНВЛП отдельные аптеки не в состоянии обеспечить их наличие в своем ассортименте, поскольку дистрибьюторы диктуют условия, которые организации не в состоянии выполнить. В частности, навязывают неликвидный товар.

Екатерина Погонцева

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