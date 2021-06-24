Продажа лекарственных препаратов и медизделий в косметологии требует дополнительного регулирования

Косметология — одна из самых интенсивно развивающихся отраслей медицины. В России более 40 тысяч специалистов с высшим и средним медицинским образованием задействованы в этой отрасли. Однако не все так хорошо и спокойно в этой индустрии.

Уже не секрет, что рынок «серой» косметологии приобрёл катастрофические масштабы. Да, он существует во всех странах мира, но в гораздо меньших объёмах. «Серая» косметология наносит огромный ущерб как пациентам, медицинским учреждения, так и самому государству. Данная проблема имеет три основные составляющие — здесь и нелегальные медицинские услуги, и специалисты без медицинского образования, и, конечно, нелегальное обращение лекарственных препаратов и имплантируемых изделий медицинского назначения.

Все это небезопасно для пациентов, часто встречаются случаи нанесения вреда здоровью и даже смертельные исходы. Пациенты обращаются в клиники с тяжелейшими осложнений, зачастую не могут сказать кто, где и что им вводили. Решить данную проблему может только системный подход государства.

На сегодняшний день купить продукцию для косметологии, такую как ботулотоксины, филлеры, нити или биоревитализанты может купить любой человек, даже через интернет. Если возможно свободно приобрести, и никто не спрашивает врачебных документов, значит можно и использовать. А где их использовать и как — здесь все зависит от этических норм каждого конкретного человека.

Национальная ассоциация клиник эстетической медицины, которая на сегодняшний день имеет статус саморегулируемой организации и объединяет почти 50 ведущих клиник России считает, что начать стоит с контроля свободной продажи лекарственных препаратов, используемых в косметологии физическим лицам, и в первую очередь это ботулотоксины. Эти лекарственные средства относятся к категории иммунобиологических препаратов, требуют особого режима хранения, правильной системы разведения и определенных навыков использования. Данные препараты используются как в косметологии, так и в неврологии. Сегодня они свободно продаются физическим лицам по рецептам, которые не требуют учета и никакого контроля на сегодняшний день нет. Повысить прозрачность обращения лекарственных препаратов в медицине, в том числе и в косметологии, поможет система мониторинга движения лекарственных препаратов. Она позволяет четко отследить все каналы сбыта лекарств, а если препарат не был промаркирован, то это заведомо переведёт его в категорию нелегальной продукции, за что клиника может получить штраф, вплоть до приостановки лицензии. Однако покупка маркированной продукции физическим лицам в косметологии никак не контролируется. Доля незарегистрированных лекарств на рынке не так велика и составляет 5-6%, при том, что доля всех услуг нелегальной косметологии оценивается в 50%. Это говорит о том, что врачи, специалисты со средним медицинским образованием, а также люди без медицинского образования, оказывают инъекционные услуги по косметологии вне лицензированных учреждений, а, например, в салонах красоты или на дому. Данные действия находятся вне правового поля. Как раз здесь таится самое большое зло. Мы сами даем в руки нарушителям закона возможность проводить нелегальные процедуры.

Еще один важный шаг – введение обязательной маркировки имплантируемых медицинских изделий в косметологии, к которым относятся например, филлеры, нити и биоревитализанты. Они должны продаваться исключительно юридическим лицам с медицинской лицензией. Простой пример — все понимают, что искусственный хрусталик глаза – медицинское изделие, но никому не приходит в голову его самостоятельно купить, принести хирургу и сказать: «Поставьте мне этот хрусталик!». А в косметологии такое происходит сплошь и рядом.

Выход из сложившейся ситуации мы видим в принятии двух важных государственных мер – внедрении обязательной маркировки для изделий медицинского назначения и в контроле, до запрета, отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий в косметологии физическим лицам, ограничив их продажи только юридическим лицам с соответствующими лицензиями. Здесь поможет только системный подход и поддержка государства. На круглых столах, тематических мероприятиях мы видим, что регуляторные органы нас слышат и поддерживают наши инициативы. Это очень правильно, и мы уверены, что в ближайшее время они найдут отражение в соответствующих нормативно-правовых документах. Будущее эстетической медицины в России — это прозрачные, понятные, чёткие правила для всех: государства, пациента, клиники и врача. Это основа безопасности и процветания нашей отрасли. Мы за ответственную косметологию!

gxpnews