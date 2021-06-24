Фармдистрибьютор McKesson продает свои подразделения в Европе и Великобритании

Один из крупнейших американских фармдистрибьюторов McKesson ведет переговоры о продаже своих европейских предприятий, пишет Bloomberg. Сделка станет одной из крупнейших в европейской индустрии здравоохранения в этом году. По данным Bloomberg Intelligence, активы McKesson в континентальной Европе и Великобритании могут быть оценены в 3–4 млрд долларов.

По словам источников, американская компания ведет переговоры о продаже своего подразделения в континентальной Европе с Phoenix Group, крупнейшим оптовым продавцом фармацевтических препаратов Германии. Также обсуждается передача британского подразделения McKesson, в которое входит сеть Lloyds Pharmacy и дистрибьютор AAH Pharmaceuticals, частной инвестиционной компании.

«Это был крупный [актив], показывающий плохие результаты и только отвлекавший руководство, поэтому я думаю, что они сосредоточились на своем основном бизнесе в США», — рассказал аналитик Bloomberg Intelligence Джонатан Палмер. «Они, вероятно, возьмут эти деньги и посмотрят, куда они могут инвестировать в растущие рынки, или сделают что-то более благоприятное для акционеров», — добавил он.

McKesson — один из трех доминирующих дистрибьюторов лекарств в США, наряду с AmerisourceBergen и Cardinal Healt, он играет ключевую роль в распространении вакцин против COVID-19. Ранее в этом году компания заявила, что поставка вакцин и других материалов для борьбы с коронавирусом приведет к увеличению доходов в 2021 году.

В 2019 году McKesson объявила о заключении пакта об объединении своих операций в Германии с Walgreens Boots Alliance. AmerisourceBergen тем временем наращивает активность в Европе, в январе компания купила бизнес Walgreens на континенте за 6,5 млрд долл. Палмер из Bloomberg Intelligence считает, что партнерство с Walgreens — первый шаг на пути к уходу McKesson из региона.

«Продажа неэффективного подразделения улучшит показатели прибыльности и роста компании», — пишет он в своей аналитической записке.

Николай Соколов

pharmvestnik