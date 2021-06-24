AstraZeneca заявила об исследовании комбинации своей вакцины и «Спутника V»

AstraZeneca объявила о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины «Спутник V». Исследование будет проводиться в сотрудничестве с Центром Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм».

AstraZeneca начинает программу клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше. «Компания планирует провести исследования в сотрудничестве с Центром Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм», – говорится в пресс-релизе компании, размещенном на ее сайте.

«AZD1222 и «Спутник V» созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека», – отмечается в сообщении.

Вакцина AstraZeneca недостаточно высоко эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского препарата «Спутника V», рассказал РИА «Новости» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У них проблема — недостаточно высокая эффективность в эпидопыте. Ее, очевидно, надо поднимать, используя второй компонент, двукратную надо вакцинацию делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню. И больше ничего нет. А у нас два различных аденовируса. Вот один из них они возьмут и посмотрят, будут использовать в качестве буста (усиления — ред.)», — рассказал Гинцбург (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщалось в конце ноября, разработчики «Спутника V» предложили комбинировать ее с вакциной британской компании AstraZeneca для повышения эффективности.

9 декабря «ФВ» писал, что в медицинском журнале The Lancet были опубликованы испытания вакцины от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В результате детального обзора исследований эффективность вакцины составила 70%, а ее безопасность была оценена как «хорошая». При этом во время испытаний были зарегистрированы серьезные побочные эффекты, в контрольной группе были госпитализированы десять добровольцев, один умер.

Елена Сидорова

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