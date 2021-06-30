Поставщик вакцин сообщил об отсутствии препаратов на складах

Поставщик «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВак» сообщил об отсутствии вакцины на складах. Холдинг «Нацимбио» ожидает очередную поставку вакцин от производителей на центральный распределительный склад сегодня, 29 июня. Из-за высокого спроса на прививки в ряде российских регионов образовался дефицит вакцин.

Холдинг «Нацимбио», имеющий договоры с производителями вакцин против COVID-19 «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отправил в регионы все запасы препаратов, поставленных на склады, сообщили в пресс-службе компании, входящей в госкорпорацию «Ростех». Поступающая продукция отгружается в круглосуточном режиме в соответствии с планом распределения Минздрава, говорится в сообщении, поступившем в «ФВ».

«Все поступающие на склад от производителей грузы с вакцинами обрабатываются и отправляются в государственные медицинские учреждения по всей стране в кратчайшие сроки. На текущий момент «Нацимбио» не имеет на складе свободного остатка вакцин, поставленных производителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце июня «Нацимбио» увеличил объемы отгрузки вакцин в соответствии с указаниями федеральных органов власти. Около 1,9 млн комплектов находятся в транзите до конечных получателей. «Очередная поставка вакцин от производителей на центральный распределительный склад ожидается 29 июня в объеме не менее 1,9 млн комплектов», – рассказали в пресс-службе «Нацимбио».

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов образовался дефицит вакцин из-за высокого спроса на прививки. В конце прошлой недели премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что в России достаточно вакцин от COVID-19. Он поставил задачу своевременно поставлять препараты во все регионы страны.

pharmvestnik