Стали известны лауреаты стипендиальной программы PMI и «Сколтеха» в области системной биологии

Ежегодно пятеро перспективных молодых ученых из ведущих российских университетов и научных центров становятся стипендиатами совместной программы Philip Morris International (PMI) и «Сколтеха» в области системной биологии. Программа действует с 2016 года и дает стипендиатам возможность сделать качественный «скачок» в своей научной работе.

В 2021 году победителями стали Максим Макаренко (Институт проблем передачи информации Российской академии наук), София Марьясина (МГУ), Екатерина Носкова (ИТМО), Алексей Самолыго и Дмитрий Травин (Центр наук о жизни «Сколтеха»).

Работа Максима Макаренко посвящена изучению митохондриальных геномов многолетних видов подсолнечника (Helianthus L.). Подсолнечники представляют собой разнообразную таксономическую группу, насчитывающую около 50 видов. Большинство геномных исследований подсолнечника посвящено экономически ценным видам, в то время как другие виды являются малоизученными. Молодые ученые из команды Максима Макаренко проанализировали их последовательности и профили генов в сравнении с доступными полными митохондриальными геномами.

Дмитрий Травин из Сколковского Центра наук о жизни в своей работе исследует посттрансляционно-модифицированные пептиды. Ученые провели систематический поиск кластеров биосинтетических генов (BGC), который выявил несколько групп кластеров, которые, вероятно, управляют синтезом новых соединений.

На участие в стипендиальной программе могут претендовать молодые ученые в возрасте до 35 лет, уже имеющие не менее двух публикаций в международных рецензируемых научных журналах с импакт-фактором не менее 2, из которых хотя бы в одной их фамилия стоит на первом или последнем месте в списке авторов. Кандидатом наук при этом быть не обязательно.

Профессор Центра наук о жизни «Сколтеха» Константин Северинов отметил, что совместная стипендиальная программа с PMI и «Сколтеха» по системной, клеточной и молекулярной биологии идет уже шестой год. «Это единственная частная стипендия, поддерживающая независимые научные исследования в России. Это не просто система грантов, а трамплин к научной независимости, – отметил эксперт. – Выпускники добиваются больших успехов. Например, одна из стипендиаток программы Екатерина Храмеева, стала доцентом Сколтеха».

«Для будущего биомедицинской науки важно поощрять междисциплинарную работу молодых ученых», – говорит старшее должностное лицо по научно-исследовательской работе PMI профессор Мануэль Пайтч. – Поддержка высшего образования – один из ключевых принципов корпоративной социальной ответственности нашей компании по всему миру и, в частности, в России. Известно, что российские научные программы – одни из самых сильных в мире и включают сотни исследовательских организаций и ученых, ежегодно публикующих огромное количество научных статей. Мы рады оказать поддержку молодым российским ученым для продолжения научных исследований на высшем уровне. Мы выбрали «Сколтех» в качестве нашего партнера, поскольку наши научные подходы во многом схожи, а мы ценим наше сотрудничество. Системная биология — относительно новый подход к биомедицине. В нем соединяются методы биохимических исследований, молекулярная биология и вычислительные алгоритмы, необходимые для обработки крупных массивов данных. Она ориентирована на изучение биологических систем в целом».

Стипендиаты прошлых лет сегодня продолжают активные научные исследования, результатами которых регулярно делятся на отчетных конференциях. Например, Александра Галицына из Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий и Павел Кос с кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ им. Ломоносова исследуют хроматин – комплекс ДНК и белков, из которых состоят хромосомы. Сегодня исследования хроматина вышли на новый уровень благодаря стремительному развитию методов работы с ДНК и данными, и большинство работ в этой области носит междисциплинарный характер – на стыке химии, биологии и биоинформатики. Проект Александра Гордеева из Института исследования белка Российской академии наук называется «Подавление синтеза химерной кДНК, управляемого обратной транскриптазой». Результаты его работы могут найти практическое применение, например, в генной инженерии.

Материал партнера: PMI Science

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