Президент подписал закон о возмещении НДС производителям вакцин от COVID-19

Президент утвердил порядок возмещения НДС производителям вакцин от коронавируса. Налог будут возвращать в течение 12 дней с момента подачи заявления.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому производители вакцин от коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» смогут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

При продаже вакцин используется ставка НДС в 10%, но при закупке товаров, необходимых для выпуска и реализации препаратов от COVID-19, продавцы предъявляют суммы НДС по ставке в 20%. Благодаря новому закону производители вакцины смогут возместить отрицательную разницу между суммами налога, исчисленными при реализации вакцин и предъявленными поставщиками товаров.

Заявки на возмещение НДС производители вакцин смогут подать за налоговые периоды с 1 января этого года по 31 декабря 2023 года включительно. Выплаты будут проводиться в течение 12 дней с момента подачи заявления.

В мае Правительство России предложило разрешить производителям вакцин возмещать НДС по заявкам.

Григорий Дубов

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