Servier и Nymirum объединились для разработки РНК-модулирующих препаратов в области неврологии

Международная независимая фармацевтическая группа Servier и компания Nymirum, пионер в области разработки малых молекул, нацеленных на РНК, объявили о старте совместного научно-исследовательского проекта, направленного на поиск и разработку РНК-модулирующих препаратов для лечения неврологических заболеваний.

Как отметили в Servier, в соответствии с соглашением о сотрудничестве Nymirum при помощи собственной запатентованной платформы DART (целевая платформа РНК с динамически атомарным разрешением) будет отвечать за разработку малых молекул, которые лягут в основу инновационных лекарственных препаратов для терапии нейродегенеративных заболеваний. В то же время компания Servier берет на себя ответственность за проведение совместных доклинических исследований, а также получает право на дальнейшую разработку препаратов-кандидатов и расширение областей сотрудничества. Nymirum получит авансовый платеж для проведения научно-исследовательских работ, а также финансовое вознаграждение в случае успеха совместного проекта.

«Мы рады объединить опыт Nymirum в области малых молекул, нацеленных на РНК-мишени, с экспертизой компании Servier в разработке инновационных лекарственных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы, – отметил главный исполнительный директор и соучредитель Nymirum Джошуа Фэрбанк. – Способность «раскладывать» и использовать динамическую структуру РНК открывает новые возможности для разработки лекарственных препаратов в самых разных терапевтических областях. Мы надеемся на совместный успех в поиске методов лечения для пациентов с тяжелыми неврологическими заболеваниями».

«Мы рады работать вместе с Nymirum над несколькими проектами, направленными на создание новых препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний, – заявил руководитель направления неврологических и иммунно-воспалительных заболеваний компании Servier Росс Джегго. – С этой целью мы используем DART – платформу для получения малых молекул, нацеленных на РНК. По сравнению с другими подходами на основе ДНК или РНК терапевтические решения, основанные на малых молекулах, имеют ряд преимуществ и являются очень перспективными для дальнейшего развития в области лечения пациентов, страдающих заболеваниями центральной нервной системы».

Материал партнера: Servier

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