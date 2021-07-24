Минздрав не одобрил законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минздрав не согласовал законопроект, который бы разрешил онлайн-продажу рецептурных препаратов в рамках экспериментально правового режима. В нынешнем варианте он несет риски введения в оборот недоброкачественных лекарств, считает министерство. Его необходимо доработать, чем в ближайшее время и займутся эксперты.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, который бы позволил провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств, не получил поддержки в Минздраве. В своем ответе министерство указало, что есть риски появления на рынке недоброкачественных лекарств, ранее сообщили «Ведомости». Копия письма имеется в распоряжении «ФВ».

Как уже сообщал «ФВ», Министерство экономического развития подготовило поправки в ФЗ № 61, которые позволят продавать рецептурные лекарства дистанционным способом.

Это планировалось сделать с применением механизма экспериментально правового режима (ЭПР). Эксперты прогнозировали, что запуск эксперимента может произойти уже в августе текущего года в Москве и Белгородской области.

Как уже писал «ФВ», поддержать пилотный запуск доставки Rx-препаратов просила Минздрав Белгородская область. Позже Правительство Москвы и Сбербанк выступили с единым предложением провести в столице эксперимент по дистанционной продаже лекарств.

Однако в своем ответе Минздрав указал на риски, которые несет этот эксперимент.

В частности, в письме, направленном в Минэк, указано, что «ввиду отсутствия регламентации в законопроекте модели взаимодействия участников розничной продажи рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом возникают риски введения в оборот недоброкачественных лекарственных препаратов».

Кроме того, Минздрав указывает, что в нынешней редакции законопроекта отсутствуют положения о маркировке рецептурных препаратов, реализуемых дистанционным способом.

В заключение Минздрав указал, что в законопроекте необходимо предусмотреть положения о фиксации факта выбытия препарата, реализованного дистанционным способом.

Таким образом, в представленной редакции Минздрав законопроект не согласовал. Он возвращен на доработку.

Известно, что интерес к дистанционной торговле рецептурными лекарствами проявляют и маркетплейсы. В частности, такие заявления делали представители Яндекса и Озона.

Как пояснил «ФВ» руководитель GR проектов Яндекс.Маркета Максим Агарев, продажа лекарств с доставкой на дом покупателю – в числе приоритетных направлений компании.

«К онлайн продаже допускаются исключительно лицензированные аптеки, которые существуют не менее года и имеют разрешение на дистанционную торговлю. Мы поддерживаем инициативу Минздрава о проработке модели взаимодействия участников в части оборота электронных рецептов, хранения и доставки препаратов», — пояснил он.

По словам Агарева, маркетплейсы в этой модели являются витриной, они принимают заказ покупателя и проверяют рецепт. Аптека берет на себя упаковку заказа, а служба доставки (аптеки или маркетплейса) – доставляет заказ. Он подчеркнул, что маркетплейсы проверяют наличие всех необходимых лицензий у партнеров и соблюдение ими требований закона.

«Покупатели заинтересованы в доставке рецептурных лекарств, поскольку это решает проблему частичной доставки, когда безрецептурные препараты пациент мог получить на дом, а за рецептурными был вынужден идти в аптеку. Особенно ценно это изменение для людей, которым сложно самостоятельно дойти до аптеки, – больных, пожилых, с маленькими детьми», — считает эксперт.

По словам Агарева, Яндекс будет стремиться принять участие в эксперименте во всех форматах и во всех регионах страны.

Оксана Баранова

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