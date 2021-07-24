Маркировка контролирует срок годности произведенных в России вакцин против COVID-19

Маркировка позволяет правительству видеть полную картину в разрезе всех регионов и каждого пункта вакцинации. Об этом сообщил оператор проекта по маркировке – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Информация «Честного знака» активно используется органами здравоохранения для того, чтобы более эффективно распоряжаться вакцинами и их остатками, а также контролировать срок годности всех вакцин в России против COVID‑19.

«Система маркировки «Честный знак» обеспечивает полную прослеживаемость всех произведенных для внутреннего рынка вакцин от коронавируса — каждого компонента и каждой упаковки, — подчеркнул заместитель генерального директора оператора национальной системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов. — Благодаря нанесенному Data Matrix коду государство контролирует достаточность обоих компонентов любого из препаратов, срок годности и помогает рационально распределять вакцины по регионам».

ЦРПТ в режиме онлайн предоставляет правительству и профильным ведомствам все данные о ситуации с вакцинами в России.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинировано 33,6 миллиона человек первым компонентом и 22,6 миллиона человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы.

Материал партнера: ЦРПТ

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