Аптечные сети теряют трафик из-за роста доли СТМ

Высокие доли собственных торговых марок (СТМ) в аптеках отпугивают потребителей. Собственники сетей определили порог, за который не стоит переходить, чтобы не терять трафик.

Доля СТМ в аптеках выше 20% отпугивает потребителей. Об этом заявили эксперты на прошедшей в Санкт-Петербурге конференции «Зеленый крест», передает корреспондент «ФВ». Модератор сессии — владелец воронежской сети «Фармия» Роман Кубанев — поднял вопрос, как высокие доли СТМ влияют на потребителей. По его словам, сейчас на рынке есть федеральные сети, в которых доля таких товаров «зашкаливает». Кубанев убежден, что из-за этого эти сети теряют трафик.

С ним согласилась гендиректор сети «ИРИС» Галина Орлова. По ее словам, «перебор» СТМ в аптеке, особенно если это не зонтичный бренд, действительно смущает потребителя, который, зайдя в аптеку, не понимает, где он оказался: в магазине косметики или в магазине БАД. «Для нас с вами это плюс. Пусть федеральные игроки и дальше продолжают стратегию обилия разноцветных упаковок на полках», — рассуждает Орлова о конкурентах.

По ее словам, в аптеках сети «ИРИС» выделен определенный предел доли СТМ, за который не стоит переходить: 20%. «Это некая критическая отметка, за которой с точки зрения как и теории, так и негативных примеров на рынке следует отток клиентов», — заявила она.

В «Фармии» выделили похожую цифру. «Абсолютный максимум на высокомаржинальных СТМ — это 19%», — отметил Кубанев. По его словам, дальнейшее повышение доли таких товаров тут же рушит трафик. Показатель в сети выделили по программе лояльности. Появление в продаже СТМ более 20% негативно сказывалось даже на самых верных клиентах, подчеркнул Кубанев.

Руслан Мавлиханов

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