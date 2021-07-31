Amgen приобретет компанию Teneobio для расширения линейки противораковых препаратов

Amgen купит биотехнологическую компанию Teneobio за 2,5 млрд долл. Сделка добавит в портфолио Amgen ряд препаратов и технологий против рака.

Amgen приобретет частную биотехнологическую компанию Teneobio за 2,5 млрд долл. в рамках сделки, направленной на расширение возможностей компании по разработке лекарств на основе антител от рака и, возможно, других заболеваний. Об этом сообщает BioPharmaDive.

Согласно условиям сделки, Amgen заплатит за Teneobio 900 млн долл. и может добавить к этой сумме еще 1,6 млрд долл. в качестве последующих платежей, если будут выполнены определенные условия. Сделка, которая, как ожидается, завершится во второй половине 2021 года, предоставит Amgen как технологию создания антител, так и ряд препаратов , которые находятся на ранней стадии испытаний или в процессе доклинических исследований.

Это третья с марта сделка для Amgen, которая активизировала свою деятельность по заключению сделок на фоне растущей конкуренции и снижения продаж многих из своих ведущих препаратов. При этом компания в первую очередь сосредоточила свое внимание на онкологии, которая считается критически важной для Amgen.

Менее чем за пять месяцев компания приобрела два частных биотехнологических предприятия — Rodeo Therapeutics и Teneobio, а также компанию Five Prime Therapeutics. Rodeo занимается разработкой лекарств от воспалительных заболеваний. Другие компании сосредоточены на борьбе с раком, области, в которую Amgen уже вложила значительные ресурсы.

У Five Prime, к примеру, есть препарат от рака желудка, который недавно прошел испытание II фазы. Teneobio может помочь в другом проекте Amgen по использованию биспецифических антител — лекарственных средств, которые одновременно захватывают антигены двух разных клеток для лечения рака.

Собственные биспецифические антитела Amgen имели разную степень успеха, пишет BioPharmaDive. Биспецифическое антитело Blincyto одобрено для лечения лейкемии, но многие другие проекты либо отложены, либо приостановлены, либо оспариваются из-за возникающей конкуренции.

Teneobio добавит в арсенал Amgen лекарство от рака простаты в I фазе исследования, группу препаратов на доклинических испытаниях и потенциал для создания других типов антител. Работы по исследованию антител, проводимые Teneobio, «отличаются, но дополняют исследования Amgen», — говорится в заявлении компании.

Николай Соколов

pharmvestnik