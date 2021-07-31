В компании «Герофарм» ожидают регистрацию «ЭпиВакКороны» в других странах к осени

Гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов на церемонии открытия производства полного цикла вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» в Подмосковье заявил, что сейчас ведутся переговоры с разными странами по регистрации и поставкам российского препарата. Об этом сообщает корреспондент «ФВ».

«В августе-сентябре, думаю, у нас появится первая международная регистрация вакцины «ЭпиВакКорона» в других странах помимо РФ, что является косвенным подтверждением тех данных, которые мы предоставили. Мы ждем результатов III фазы [клинических испытаний], но сами подумайте: 1 млн привитых и меньше процента заболевших среди тех, кто получил два компонента, — это очень обнадеживающие данные», — сказал Родионов.

Руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов не исключил производство «ЭпиВакКороны» за рубежом. «Мы рассматриваем сегодня вариант дальнейшего трансфера технологии производства вакцин на другие площадки, в том числе в другие страны. Хочу отметить — у нас более 50 стран проявляют интерес к нашей вакцине», — сказал он. Планируется, что в августе в России будет зарегистрирована новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н», добавил Максютов.

Компания «Герофарм» в конце 2020 года запустила производство белка-носителя – одного из компонентов «ЭпиВакКороны».

Фото: Маргарита Грошева

Григорий Дубов

Маргарита Грошева

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