Успешные продажи Keytruda и вакцин обеспечили для MSD рост выручки на 22% во II квартале

MSD опубликовала финансовый отчет за II квартал 2021 года, сообщив о росте общей выручки на 22%, которая составила 11,2 млрд долларов. Такие показатели обеспечил главным образом резкий рост продаж противоопухолевого препарата Keytruda и вакцин компании.

Американская фармкомпания MSD продемонстрировала успешные результаты во II квартале, заработав 11,4 млрд долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на снижение чистой прибыли на 48%, достигшей 1,2 млрд долларов, гендиректор MSD Роб Дэвис заявил, что бизнес показывает высокую динамику. Он добавил, что влияние пандемии на работу компании постепенно спадает. Об этом стало известно из финансового отчета, опубликованного на сайте MSD.

Keytruda, самый знаменитый препарат производителя, который недавно получил одобрение еще одного показания от FDA, принес в этом квартале 4,2 млрд долларов. Продажи выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Общая выручка с вакцин MSD составила во II квартале 2,3 млрд долларов. Это почти на один млрд больше, чем в 2020 году. Вакцина Gardasil/Gardasil 9 от вируса папилломы человека оказалась самой прибыльной. Ее продажи выросли на 88% с прошлого года, достигнув 1,2 млрд долларов. На втором месте — противокоревая вакцина Proquad, прибыль с реализации которой составила 516 млн долларов, показав рост продаж на 36%.

Прибыльной статьей доходов стали препараты для лечения диабета второго типа, Januvia и Janumet, продажи с которых составили 1,3 млрд долларов. Однако выручка от их реализации снизилась в этом квартале на 3% по сравнению с прошлым годом.

Резкий рост продаж показали такие препараты, как Bridion, прописываемый для лечения нервно-мышечной блокады (387 млн долларов, рост на 72%), Lynparza, лекарство от рака яичников с мутацией гена BRCA (248 млн долларов, рост на 39%), Lenvima, лекарственное средство от рака щитовидной железы и некоторых других типов опухолей (181 млн долларов, рост на 19%).

Согласно текущим прогнозам, продажи MSD в 2021 году составят от 46,4 млрд до 47,4 млрд долларов, а чистая прибыль на акцию — от 5,47 до 5,57 долларов. Ранее прогнозировались более высокие показатели, однако доходы окажутся ниже из-за отделения компании Oregon от MSD в марте этого года.

Владимир Заболотских

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