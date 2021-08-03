FDA нашло на Amazon препараты для похудения и повышения потенции с вредными веществами

Медицинский регулятор США FDA направил компании Amazon письмо с уведомлением о том, что она продает потенциально опасные продукты для повышения сексуальной активности и для похудения. По данным агентства, они могут негативно сказываться на артериальном давлении при взаимодействии с другими препаратами.

Американский медрегулятор FDA уведомил онлайн-ретейлера Amazon о том, что компания продает потенциально опасные продукты для повышения сексуальной активности и для похудения. Агентство сообщило об этом в письме, направленном новому главе компании Энди Ясси.

В письме от 26 июля FDA указало на то, что протестировало десятки продуктов, купленных с декабря 2019 года по февраль 2020 года. В итоге регулятор обнаружил, что они содержат один или несколько лекарственных ингредиентов: силденафил, тадалафил и варденафил.

Силденафил, тадалафил и варденафил являются активными ингредиентами одобренных FDA рецептурных препаратов «Виагры», «Сиалиса» и «Левитры», которые используются для лечения эректильной дисфункции.

По заявлению FDA, эти ингредиенты могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, отпускаемыми по рецепту, и снижать артериальное давление до опасного уровня.

«Мы продолжаем находить потенциально опасные продукты, доступные для покупки, и призываем магазины, веб-сайты и онлайн-торговые площадки, включая Amazon, делать больше для защиты потребителей, не продавая или не содействуя продаже потенциально опасных и нелегальных продуктов, регулируемых FDA», — говорится в сообщении регулятора в Twitter.

В одном случае FDA заявило, что приобрело продукт на веб-сайте Amazon, который, как ранее заявляла компания, имел ограниченный доступ, добавив, что агентство обеспокоено работой фильтров веб-сайта компании.

FDA попросило Amazon представить в течение 15 рабочих дней письменный ответ о шагах, предпринятых для устранения нарушений. Amazon заявила, что удалила указанные продукты и продолжит сотрудничество с агентством.

В декабре FDA уже предупреждало потребителей, чтобы они избегали товаров для улучшения потенции и похудения, продаваемых через Amazon, eBay и через других розничных продавцов. По заявлению регулятора, потенциально опасные ингредиенты не указывались на этикетках продуктов.

Николай Соколов

pharmvestnik