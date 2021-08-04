Sanofi приобретет еще одну мРНК-платформу за 3,2 млрд долларов

Sanofi объявила о покупке компании Translate Bio, специализирующейся на применении мРНК-технологии в области разработки препаратов. Стоимость приобретения составит 3,2 млрд долл.

Французский производитель лекарственных средств Sanofi достиг окончательного соглашения о приобретении американской биотехнологической компании Translate Bio за 3,2 млрд долл. Sanofi выкупит все находящиеся в обращении акции Translate Bio по цене 38 долл. за акцию, сообщается на сайте французской компании.

Как отмечается, такой шаг Sanofi обусловлен новой стратегией по развитию и применению мРНК-технологии, на которой специализируется Translate Bio. В частности, не так давно Sanofi учредила первый в своем роде Центр усовершенствования мРНК-вакцин.

«Translate Bio предоставляет для наших исследований платформу мРНК-технологии и широкие возможности, расширяя наши перспективы в области ее изучения для разработки как лучших в своем классе вакцин, так и терапевтических средств», — заявил исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон.

В июне 2018 года Sanofi и Translate Bio заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки мРНК-вакцин. В 2020-м договор был дополнен положениями о создании препаратов для борьбы с текущими и будущими инфекционными заболеваниями. В рамках коллаборации в настоящее время проводятся два клинических испытания мРНК-вакцины: фаза I/II испытаний вакцины от COVID-19 и фаза I испытаний вакцины от сезонного гриппа.

Помимо этого, Translate Bio имеет несколько препаратов от муковисцидоза и других заболеваниях легких, которые испытываются на начальных этапах исследований.

Не так давно Sanofi выкупила компанию Tidal Therapeutics, что также расширило возможности компании в области исследований мРНК-технологии для лечения онкологических и воспалительных заболеваний.

Французский производитель параллельно занимается испытаниями еще одной вакцины от COVID-19, разработанной совместно с британской GlaxoSmithKline (GSK). Тем не менее компании сильно отстали от своих конкурентов и проводят фазу III исследований, обещая завершить испытания препарата к концу текущего года.

Владимир Заболотских

pharmvestnik