Takeda и Frazier создали компанию для разработки вакцины от норовируса

Азиатская фармацевтическая компания Takeda и американская венчурная фирма Frazier Healthcare Partners намерены запустить биофармацевтическую компанию HilleVax для разработки и коммерциализации кандидата на вакцину против норовируса компании Takeda.

Takeda предоставила компании HilleVax лицензию на эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию вакцины против норовируса HIL-214 (ранее TAK-214) по всему миру за пределами Японии в обмен на авансовое вознаграждение, а также будущие платежи и роялти от чистых продаж. Takeda сохранит права на коммерциализацию в Японии. Благодаря этому сотрудничеству Takeda сможет сосредоточиться на разработках препаратов против денге, коронавируса, пандемического гриппа и вируса Зика дополнительно к уже распространяющимся компанией в Японии вакцинам.

Норовирусы – это группа высокоинфекционных вирусов, вызывающих гастроэнтерит. Из-за него возникают рвота и диарея и впоследствии может произойти значимое обезвоживание организма. Сейчас не существует одобренной вакцины от норовируса, тогда как каждый год во всем мире заболевают почти 700 миллионов человек и умирают более 200 тысяч.

gxpnews