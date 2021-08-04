Власти Москвы расширили перечень бесплатных лекарств и категорий их получателей

Свыше 4,2 тыс. москвичей смогут бесплатно получать иммунодепрессанты, иммуноглобулины, препараты для лечения повышенного внутриглазного давления. Власти столицы ежегодно будут выделять на обеспечение таких пациентов лекарствами 87 млн руб.
В Москве расширили перечень бесплатных лекарств и категорий их получателей, распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию президиума правительства города.
Принятое решение позволит улучшить лекарственное обеспечение больше 4,2 тыс. человек, дополнительные затраты бюджета составят около 87 млн руб. в год.
Так, москвичам, страдающим ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой и болезнью Бехтерева, будут бесплатно выписывать иммунодепрессанты. А пациенты с глаукомой и катарактой смогут получать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, используемые для лечения повышенного внутриглазного давления.
Кроме того, несовершеннолетние с первичным иммунодефицитом будут обеспечиваться иммуноглобулинами. Раньше такие препараты выдавались бесплатно только при наличии гематологического заболевания или в случае инвалидности.
Накануне глава кабмина Михаил Мишустин распорядился бесплатно выписывать лекарства пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. Ранее таких больных обеспечивали препаратами в течение года. Из бюджета на эти цели выделят порядка 10 млрд руб.
Григорий Дубов
pharmvestnik