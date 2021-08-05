Takeda и Frazier будут совместно разрабатывать вакцину от норовируса

Takeda объединилась с Frazier для разработки вакцины против норовируса. Для этого компании создадут совместное биофармацевтическое предприятие HilleVax.

Takeda Pharmaceutical и Frazier Healthcare Partners объединились для создания биофармацевтической компании HilleVax. Новая фирма будет разрабатывать и продвигать на рынок вакцину-кандидат против норовируса компании Takeda, HIL-214 (ранее TAK-214). Об этом пишет Pharmaceutical-Technology.

Вакцина на основе вирусоподобных частиц (VLP) HIL-214 изучалась в ходе девяти клинических испытаний. Данные по безопасности и иммуногенности были получены от более чем 4,5 тыс. и 2 тыс. участников соответственно.

В рандомизированном плацебо-контролируемом полевом исследовании эффективности IIb фазы с участием 4712 взрослых вакцина показала хорошие результаты по переносимости HIL-214. Она также показала способность предотвращать развитие умеренного и тяжелого острого гастроэнтерита, вызванного норовирусом.

В рамках сотрудничества Takeda передала HilleVax эксклюзивные права на разработку и маркетинг HIL-214 по всему миру, за исключением Японии. За это Takeda получит авансовые платежи и потенциальные промежуточные платежи, а также роялти с чистых продаж продукта.

«Takeda и Frazier уже давно успешно сотрудничают друг с другом, и мы уверены в возможностях HilleVax по разработке HIL-214, самой передовой вакцины против норовируса с потенциалом для решения проблем по борьбе с острым гастроэнтеритом», — рассказал президент вакцинного подразделения Takeda Раджив Венкайя.

Распространенная кишечная инфекция, норовирус, характеризуется, среди прочего, диареей, рвотой, спазмами в животе и тошнотой. В настоящее время нет одобренных вакцин против этой инфекции.

Одновременно с этим Takeda и PeptiDream расширили партнерство и эксклюзивное лицензионное соглашение на разработку конъюгатов пептид-лекарств (PDC) для различных мишеней центральной нервной системы (ЦНС), которые играют ключевую роль в хронических нейродегенеративных расстройствах.

В рамках этого сотрудничества Takeda выплатит PeptiDream почти 3,5 млрд долл. (390,3 млрд иен) в качестве авансовых и потенциальных платежей за выполнение этапов доклинических исследований, разработки, запуска и продаж.

Николай Соколов

pharmvestnik