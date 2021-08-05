С начала года российские экспортные поставки вакцин выросли в 32 раза

С января 2021 года Россия экспортировала вакцин на 303,6 млн долл. Это в 32 раза больше, чем в 2020-м, и почти вдвое больше, чем всего с 2018 года. География поставок соответствует официальным заявлениям стран по закупке «Спутника V».

Таможня зафиксировала резкий рост экспорта вакцин из России. За первые пять месяцев 2021 года Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно, пишет РБК.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») с января по май текущего года было поставлено в другие страны 159 т фармацевтической продукции на 303,6 млн долл. За три года — с 2018-го по 2020-й — Россия экспортировала 468,3 т медицинских препаратов стоимостью 182,1 млн долл. Если сравнивать зарубежные продажи вакцин России год к году, то с начала 2021-го российские экспортные поставки в стоимостном выражении выросли в 31,8 раза — за аналогичный период 2020-го за границу было поставлено вакцин всего на 9,5 млн долл.

Как пояснил РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, 3002200009 — это основной «вакцинный» код: в 2020 году под ним шли поставки 99% медпрепаратов этой категории (она включает в том числе вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А), за исключением вакцин от гепатита B и краснухи (их экспорт идет по отдельным статьям).

Как уточнили изданию в Министерстве промышленности и торговли, экспорт вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции также идет под этим кодом: «Безусловно, рост объемов экспорта продукции [под этим кодом] связан прежде всего с осуществлением поставок противоковидных вакцин на международные рынки».

В пресс-службе ФТС не смогли уточнить распределение объемов экспорта по типам вакцин, сославшись на то, что в торговой номенклатуре не выделены отдельные коды для классификации вакцин для людей в соответствии с их наименованиями. «Корректное определение доли вакцин от новой коронавирусной инфекции не представляется возможным», — сообщили в службе.

В Минпромторге напомнили, что исчерпывающими сведениями об объеме экспорта обладает Российский фонд прямых инвестиций, так как занимается продвижением вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции на внешних рынках, но там от комментариев отказались.

Фото: Министерство здравоохранения Парагвая

pharmvestnik