Использование упрощенной схемы маркировки лекарств снизилось до 20%

Упрощенный порядок маркировки лекарств был продлен премьер-министром России Михаилом Мишустиным до 1 февраля 2022 года. Согласно упрощенному порядку, аптеки и дистрибьюторы могут не дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, прежде чем выпустить эти лекарства в продажу. Данные автоматически подтверждаются самой системой с помощью проверки кода товара и данных участников.

«За последний месяц, несмотря на сохранение схемы упрощенного порядка маркировки, наблюдается снижение востребованности упрощенного режима у бизнеса, — прокомментировал руководитель товарной группы «Фарма» оператора национальной системы «Честный знак» Егор Жаворонков. — На середину мая 2021 июля около 60% всех операций на рынке выполнялись по упрощенной схеме, по состоянию на 1 августа этот показатель снизился до 20%. Это говорит о том, что участники переходят к штатным процессам работы в системе и готовятся работать в системе маркировки после окончания упрощенного режима.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. Система маркировки защищает граждан от фальсификата и дает возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение «Честный знак». Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Материал партнера: ЦРПТ

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