Минздрав прокомментировал ситуацию с Филиппом Романовым

Минздрав отрицает информацию о том, что руководитель Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Филипп Романов написал заявление об увольнении. В министерстве не дали однозначного ответа на вопрос, может ли Романов в ближайшее время покинуть должность. Сам Романов также не опроверг и не подтвердил свою отставку, о которой «ФВ» сообщили источники.

Руководитель Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения Филипп Романов не подавал заявления о прекращении трудовых отношений, сообщили «ФВ» в пресс-службе ведомства.

«Филипп Александрович Романов, как и прежде, работает директором департамента. Заявлений о прекращении трудовых отношений от него не поступало. Исходная новость не основана на фактах и имеет фантазийную природу», — сказали в Минздраве. В министерстве не дали однозначного ответа на вопрос о том, может ли Романов покинуть свою должность в ближайшем будущем.

О возможном уходе Романова с поста руководителя департамента Минздрава ранее сообщили источники «ФВ» на рынке. Сам Романов не стал комментировать свою отставку, не опроверг и не подтвердил ее и порекомендовал обратиться в Минздрав. Позже он заявил корреспонденту «ФВ», что сообщения о написанном им заявлении об увольнении — «дезинформация». «Я все еще выполняю свои функции в Минздраве», — сказал Романов. Информацию о возможном уходе с должности он опять не прокомментировал.

Романов возглавил Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава в 2018 году. До этого, с декабря 2013 года, он был заместителем директора этого департамента.

Департамент занимается клиническими исследованиями лекарств, регистрацией препаратов и регулирует обращение зарегистрированных лекарств, в том числе координирует работу по установлению предельных цен на препараты из перечня ЖНВЛП.

Фото: Олег Кирюшкин

Маргарита Грошева

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